Haberler

İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 40 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 ilde 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şube ekipleri de destek verdi.

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama