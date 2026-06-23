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İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 64 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınmasını sağladığı belirlenen 64 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları belirlenen 64 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde inceleme yapan ekipler, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirleyen ekipler, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığını ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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