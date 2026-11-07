İstanbul merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, megakent merkezli Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan illerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 88 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, 43 uyuşturucu madde içeren peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 82'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.