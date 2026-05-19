Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 4 tüfek, 90 kartuş, yasaklı yayın, örgütsel belge ve dijital materyal ele geçirildi.
  • Şüphelilerin DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü, çocuklara örgüt ideolojisi eğitimi verdiği ve örgüte para topladığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN, TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli kişilerin, DEAŞ terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, grup genelinde DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları, grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

110 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, şüphelilerin örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi katledip kaçan zanlıdan ilk ipucu! Arabası bulundu

Mersin'i kana bulayan saldırgandan ilk ipucu! Bölge abluka altında
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919

Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Arkadaş nedir bu ya, ne çok yuvalanmislar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Şampiyonluğu Kürtçe şarkılarla kutladılar
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Nijerya'da okul baskını: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı

Okul basıp 25 öğrenci ve 7 öğretmeni kaçırdılar