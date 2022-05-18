İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu - Haberler

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin elebaşılığını yaptığı bir şebekenin, Fas'tan kadın kuryelerin midesinde uyuşturucuyu getirterek, piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 6 aylık süre içerisinde düzenlenen ara operasyonlarda gözaltına alınan 3'ü Fas uyruklu kadın kurye olmak 6 zanlı da tutuklanmıştı.

Kurye kadınların midesinden 774 kapsül halinde çıkarılan 4 kilo 862 gram esrar ele geçirilmişti.