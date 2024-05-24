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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemini Sonlandırdı

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İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla düzenlediği oturma eylemi 15'inci gününde sona erdi. Eylemde öğrenciler Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar attı. Eylem sonunda karpuz dilimi ikram edildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla düzenlediği oturma eylemi 15'inci gününde sona erdi.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübünce organize edilen eylem kapsamında öğrenciler cuma namazı sonrası Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Boyunlarına kefiye takan öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Öğrenciler zaman zaman "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Aksa Tufanı siyonizmi yenecek" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, zulme ve küfre rağmen mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Büyükaslan, "Müslümanım diyenlerin ve insan olarak zulme karşı direnebilme gücünü kendisinde hissedenlerin nerede durduğu, hangi safta yer aldığı çok önemlidir. Gazze'deki ve dünyadaki tüm Müslümanların Allah yardımcısı olsun." dedi.

Filistin'in sembolü haline gelen karpuz diliminin öğrencilere ikram edildiği eylem, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eyleme, İstanbul Medipol Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Ağralı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bu arada, İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için öğrenciler ve akademisyenler tarafından imzalanan 2 bin dilekçenin Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran'a teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Medipol Üniversitesi Filistin İsrail Politika Güncel Haberler

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