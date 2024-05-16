İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Medipol Sağlık Grubu tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında "Birlikteyiz, Farkımızla Güçlüyüz" temalı sempozyum yapıldı.

Üniversitenin Beykoz'daki Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, hemşirelerin aynı anda doktorla, hastayla, refakatçiyle, insan kaynaklarıyla, teknik hizmetlerle ve destek hizmetleriyle iletişim kurmak zorunda olduğunu anlattı.

Yiğitbaşı, "Herkesle en yoğun iletişimi yaşayan hemşirelerdir. Hemşire olmasa, hemşire mekanizmasındaki bu dinamizmle bu iletişim yükü omuzlanmazsa bizim sistemimiz çöker." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk de tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının haftasını kutlayarak, "Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun teması bizlere, hemşirelik mesleğinin önemini ve ruhunu, kurumumuzun temel değerlerini ve ekip anlayışıyla birliğin gücünü yansıtarak çeşitlilikten doğan gücü, ortak amaçlardan gelen birliği ve zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayan kolektif dayanıklılığı vurgulamaktadır." diye konuştu.

Sempozyumun hemşirelik mesleğinin geleceği için yeni fikirlerin ve işbirliklerinin doğmasına vesile olacağına inandığını belirten Öztürk, hemşirelik mesleğinin farklı yönlerinin ele alınacağını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter ise sağlık hizmetlerini oluşturan insan gücünün en büyük kısmını hemşirelerin oluşturduğuna işaret ederek, "Hemşirelerimiz doğrudan doğruya planlayıcı, yönetici, araştırıcı, eğitici, uygulayıcı rollerin tamamında aktif olarak görev alıyorlar. Kendilerine verilen görevi yaparken sağlık hizmetinde aksama olmasını engelliyorlar. Bir taraftan da modern yeni besleme ve raporlama sistemlerini çok iyi kullandıkları için bilimsel araştırmalara istatistiksel veri sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu, Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. Dr. Erdoğan Kunter'e plaket takdim etti.

Etkinlik, "Bakım Biliminde İşbirliği" ve "Bakım Biliminde Görünürlük ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panellerin ardından, konuşmalar, söyleşiler ve kısa film yarışması gösterimiyle devam etti.