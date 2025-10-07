İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Gazze İçin Protesto Etkinliği

İstanbul Medipol Üniversitesi Medeniyet ve Bilim Araştırmaları Topluluğunca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Soykırıma Sessiz Kalmıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü'nde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı. "Gazze halkı yalnız değildir", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" ve "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları atan öğrenciler, pankart açıp tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanan bildiri okundu.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Tokaç, dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirildiğini, devletlerin ise buna sessiz kaldığını ya da destek verdiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiğini aktaran Tokaç, "Sumud Filosu aslında Gazze'ye olan seferi engellenmiş bile olsa başarılı olmuştur ve bundan sonra çok daha büyük filolar belki de gidecektir. Ben bu ablukanın kırılacağını ve bu soykırımın kısa süre sonra sona ereceğine inanıyorum." dedi.

Tokaç, çocuklar ölürken sessiz kalınmayacağını, daha fazla etkinliklerde bulunacaklarını kaydederek, "Dünya devletleri hiç sesini çıkarmıyor, hatta destek oluyorlar. Ama bugün gördük ki halklar bu konuda artık sessiz kalmıyor, sesini çıkarmaya başladı. Bugün tüm dünyada özellikle modern Batı ülkelerinde sesler çıkmaya başladıysa, artık cin lambadan çıkmış demektir. Bu, bizi gerçekten motive ediyor. Olması gereken tek şey var, güçlü olmak." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu aktivisti Gülden Sönmez de Gazze'de başlayan soykırımın 2 yıldır devam ettiğini, korkunç dramlara şahit olunduğunu kaydetti.

Sönmez, Gazze'deki duruma insanlığın seyirci kalmadığını vurgulayarak, "Sumud Filosu'nda dünyanın dört bir tarafından gemilerle ablukayı kırmak üzere Gazze'ye kadar, hatta Gazze karasularına giren teknelerimiz oldu ve ulaştık. Dünyanın her tarafında çok büyük yeni sosyal hareketlilik var ve bu 7 Ekim'den sonra oluşan bir hareketlilik. Galiba soykırımın acısıyla ve bu acıya duyduğumuz isyanla insanlık ailesi olarak yeni bir dünyaya sayfa açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.