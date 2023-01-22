Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu! Teşhis için gelen yakınları sinir krizi geçirdi

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğunu belirlerken, teşhis için olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sabah 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen olayda, su yüzeyinde hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler yaptıkları ilk incelemede buldukları kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Teşhis için olay yerine gelen Köse'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Köse'nin ölümüyle ilgili detaylar ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.