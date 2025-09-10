Halkalı Marmaray İstasyonu Yakınında Cansız Beden Bulundu
Halkalı Marmaray istasyonu civarında park etmiş bir otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler, detaylı inceleme yapmak üzere çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel