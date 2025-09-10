Haberler

Halkalı Marmaray İstasyonu Yakınında Cansız Beden Bulundu

Halkalı Marmaray İstasyonu Yakınında Cansız Beden Bulundu
Halkalı Marmaray istasyonu civarında park etmiş bir otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler, detaylı inceleme yapmak üzere çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halkalı Marmaray istasyonu yakınlarında park haline bulunan otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
