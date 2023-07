İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler, puanlarına uygun meslek tercihleri için uzmanlara danışmaya başladı. Bu süreçte öğrencileri doğru yönlendirmek için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, 'İstanbul Kent Üniversitesi olarak biz de her sene olduğu gibi bu senede İstanbul Üniversite Tercih Fuarı'nda tercih danışmanlarımız ve hocalarımızla birlikte velilere ve öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ekiplerimiz hem Taksim hem de Kağıthane kampüsümüzde akşam saat 19.00'a kadar her gün öğrencilere ve velilere okulu anlatıp gezdiriyor' dedi.

21-23 Temmuz arasında düzenlenen İstanbul Üniversite Tercih Fuarı'nda öğrencilerle buluşan İstanbul Kent Üniversitesi danışmanları, fuara gelen öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda bilgi verdi. Son gün İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü de fuara katılan öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

'TERCİH YAPMAK, ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI VE PROFESYONELLİK GEREKTİREN BİR İŞ'

Prof. Dr. Necmettin Atsü, tercih dönemi ile ilgili şöyle konuştu:

'Çocuklar ailelerin göz bebekleri bu yüzden onlar için en güzeli olsun istiyorlar. Bütün üniversitelerin bir arada tanıtımlarını yaptıkları bu ortamsa onlar için büyük fırsat. Tercih yapmak son derece profesyonel bir iş olduğu için bunu bilen kişilerle yapmak lazım. Burada o şansa da sahipler; gelip kafalarındakini söyleyip son derece profesyonel bir şekilde bunların cevaplarını alabiliyorlar. Sıradaki süreçte ise okulları görmek, mekanları anlamak, akademisyen kadrolarını tamamen bilmek gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de üniversitelere gitmek ve görmek son derece faydalı olur. İstanbul Kent Üniversitesi olarak biz de her sene olduğu gibi bu sene de fuardayız. Tercih danışmanlarımız ve hocalarımızla birlikte velilere ve öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ekiplerimiz hem Taksim hem de Kağıthane kampüsümüzde akşam saat 19.00'a kadar her gün öğrencilere ve velilere okulu anlatıp gezdiriyor. Öğrencilerimize ve ailelerimize bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Sınavda başarılı olmuş tüm öğrencilerimize ve ailelerine tekrar tebrikler diyorum. En güzelini, en hayırlısını seçmelerini dilerken bunun bir şans işi olmadığını da bilmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tercih yapmak, üzerinde çalışılması gereken, profesyonellik gerektiren bir iş; bu profesyonelliği fuarda rahatlıkla bulabilirler.'

'KENT ÜNİVERSİTESİ BİR KENT KÜLTÜRÜ VADEDİYOR'

Prof. Dr. Atsü, 'Öğrenciler ne için Kent Üniversitesi'ni tercih etmeli' sorusuna ise şu cevabı verdi:

'Kent Üniversitesi bir kent kültürü vadediyor. Kent Üniversitesi'nin konumu ve bundan sonra büyümek için planladığı konumlar da kentin merkezi ve kentin kalbinde olacaktır. Üniversitede sadece eğitim almak değil, hayatı, kenti, çok kültürlülüğü, çok dilliliği anlamak da önemli. Bunları verebilmesi için bir üniversitenin lokasyonu ve meyilli çok mühim. Biz İstanbul Kent Üniversitesi olarak bu düşüncede bir üniversiteyiz; en kalitesinden eğitim ve diğer kültürlerin öğrencilere verilebilmesini çok önemsiyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz, bütün planlamalarımız buna dair yapıyoruz. Bunun dışında az önce de söylediğim gibi zaten hocalarımızın hepsi Türkiye'nin ve hatta dünyanın en iyi hocalarıdır. Dolayısıyla gençlerin yetişmesi için kimden daha doğru bilgi alınabilecekse biz onunla devam ediyoruz. Öğrencilerimiz o hocalarla beraber yetişiyor. Kent Üniversitesi iyi bir eğitim, sosyal hayat ve iyi bir kent kültürü vadediyor. Bunların hepsinden önemlisi bunu çok büyük bir samimiyetle gençlerimize vaat ediyoruz. Hepimiz işimizin başında samimiyetle onların. Kendi çocuklarımız gibi görerek ve severek varız. Bunu da mutlaka geldiklerinde zaten anlayacak ve ayıracaklardır.'

'HEM TEORİK HEM DE PRATİK EĞİTİMDE MÜKEMMEL SONUÇLARA ULAŞMAYA BAŞLADIK'

Fuarda öğrencilerle bir araya gelen İstanbul Kent Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Görevlisi Sibel Emiroğlu ise 'Bu tür fuarların yapılması öğrencilerin bilinçli bir şekilde her üniversiteyi tanıyarak karar vermesi için çok yararlı. Burada onları destekliyor ve elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi olarak öğrencilerin fuarda bizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Üniversite bünyesinde yapılan tanıtım günleri kapsamında da üniversiteleri gezip, yerinde görmeleri ve bilgi almaları çok yararlı olacaktır. Normalde çok iyi olan teorik eğitimlerimizin yanı sıra özellikle diş hekimliği fakültemizde SGK anlaşmasının olmasıyla mükemmel olan teorik eğitimlerimiz pratik uygulamanın da katlanarak artmasını sağladı. Hem teorik hem de pratik eğitimde mükemmel sonuçlara ulaşmaya başladık. Bu da bizim yetiştirdiğimiz öğrenci kalitesini de üst noktaya çıkartıyor. Çocuk diş hekimliği, cerrahi ve ortodonti bölümümüz var; her türlü tedaviler hem öğrenciler hem akademisyenler sayesinde gerçekleşebiliyor. Eğitim kadromuzun çok yüksek olması sebebiyle öğrencilerimiz bilimsel olarak çok donanımlı bir şekilde mezun oluyor. Hem de sağlık sektörüne bir hizmette bulunmuş oluyoruz' şeklinde konuştu.

'BU TÜR FUARLAR BİZİM GİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT'

Ailesiyle bilgi almak için fuara gelen ve bu yıl üniversite tercihi yapacak Yağmur Değirmenci de 'Fuarda birçok üniversite var hepsini geziyoruz. Aklımıza yatan olursa tercih yapacağım. Hemşirelik düşünüyorum; anestezi, ebelik de olabilir. Şimdi ailemle Kent Üniversitesi'nden bilgi almak için standa geldik. Puanım yetiyor ama okulun avantajlarını uzmanlarından öğrenmek çok daha iyi oluyor. Bu yüzden bu tür fuarlar bizim gibi öğrenciler için çok iyi bir fırsat' dedi.