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İstanbul Kağıthane'de toprak kayması sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı

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İstanbul Kağıthane'de toprak kayması sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı Haber Videosunu İzle
İstanbul Kağıthane'de toprak kayması sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı
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İstanbul'da 14 Ekim'deki şiddetli yağışın ardından Kağıthane Cendere Vadisi'nde toprak kayması meydana geldi. Belediye ekipleri bugün kayan toprağı iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yükleyip taşırken olası yeni kayma riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Cendere Vadisi'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından belediye ekipleri, çalışma başlattı. Kayan toprak iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenip bölgeden taşınıyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de şiddetli yağışın ardından birçok bölgede su baskınları ve toprak kayması meydana geldi. Kağıthane Cendere Vadisi'ndeki toprak kaymasının ardından bugün bölgeye giden belediye ekipleri çalışma başlattı. Yamaçtan kopan toprak ve moloz yığınları belirli alanlarda birikerek tehlike oluşturdu. İş makineleriyle kaldırılan toprak, hazır bekletilen hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden taşınıyor. Olası yeni bir kayma riskine Cendere Vadisi'ndeki çevresinden güvenlik önlemi de alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

hani kayma yoktu stad da yikilsin

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