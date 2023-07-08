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İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Güncel Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Altınova mevkiinde seyir halinde olan 2'si otomobil, 1 panelvan araç çarpışarak kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul- İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova mevkiinde seyir halinde olan 2'si otomobil, 1 panelvan araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel

İstanbul Tragger İzmir Güncel Haberler

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