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Orhangazi Tüneli'nde TIR kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Orhangazi Tüneli'nde TIR kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
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İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde bir TIR, aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kabini koptu, 2 sürücü hafif yaralandı. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, trafik bir süre aksadıktan sonra normale döndü.

İSTANBUL- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.30'da Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 41 AST 940 plakalı TIR, aynı istikamette giden İ.Y.'nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kabini koparak yola düşerken 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesi ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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