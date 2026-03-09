Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 1 kişi öldü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, A.F.E. idaresindeki otomobil şarampole devrildi ve sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.F.E. idaresindeki 34 DIC 918 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Söyütçayır mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

A.F.E'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otoyolda kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor