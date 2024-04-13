İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik- Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlardan dolayı otoyoldaki gişelerde kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.