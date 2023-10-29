İstanbul Boğazı'nda 100 gemi geçişi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirilen '100'üncü Yılda 100 Gemi' resmigeçidine Türkiye'nin en büyük savaş gemisi yerli üretim TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Piri Reis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. İstanbul Boğazı'ndaki geçişe Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.

Gemilerin geçişi ve uçakların akrobasi gösterisini izlemek için Ortaköy Sahili'ne akın eden vatandaş ve turistler bu anları ilgiyle takip etti. Kendilerini gösterinin heyecanına kaptıran bazı vatandaşlar araçlarını 15 Temmuz Köprüsü'nde durdururken, bazıları da bina çatılarına çıktı. Sahilde ve oturdukları kafe-restoranların balkonundan gösteriyi ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da gösteriyi vatandaşlarla birlikte izledi.

Gösterileri büyük bir ilgiyle izlediğini belirten Melisa Akan, "100'üncü yıl için çok güzel gösteriler yapıldı gerçekten. Hayret ediciydi, çok güzeldi biz de çok beğendik. Bir sürü fotoğraf çektik" dedi.

Gösteriyi izlemek için ailesiyle birlikte bir günlüğüne İstanbul'a geldiklerini ifade eden Şamil Torun, "Devletimizle gurur duyduk. Çok güzel bir törendi. Hava kuvvetleri de geçiş yaptı. Deniz kuvvetlerimiz de geçiş yaptı, şu anda da hala geçiyorlar. Tüylerimiz diken diken oldu. Şehitlerimizin ve atalarımızın ruhlarına dua okuduk. Sivas'tan sırf bu gösteriyi izlemek için geldik. Boğaz'a en yakın olarak da Ortaköy Camii'ni önerdiler, buraya geldik. Güzel gösteriydi, hoşumuza gitti. Buradan zaten günü birlik geldik, gösteri bittikten sonra akşam geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Berke Karaca adlı öğrenci ise, "Gösteriler çok güzel, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için çok iyi şölenler oldu, çok mutluyuz. Boğaz'daki gemiler, uçaklar, şölenler ilgimi çekti" dedi.