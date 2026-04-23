İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir ilkokul öğrencisine makam koltuğunu devretti ve öğrencilerle sohbet etti.
Yentür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki makamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bağcılar Nene Hatun İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Öğrencileri makam odasının önünde karşılayan Yentür, çocuklarla sohbet etti, koltuğunu bir öğrenciye devretti.
Ziyarette öğrenciler, günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı