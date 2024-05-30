İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zirvesi Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Üniversitesi işbirliğiyle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Zirvesi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerine yönelik olarak Haliç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan öğretmenler de katılım sağladı.

Müzik dinletisiyle başlayan zirvenin açılış konuşmasını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür yaptı.

Program, Prof. Dr. Acar Baltaş'ın "Hayatın Hakkını Veren Gençler Yetiştirmek" ve ardından Prof. Dr. Ayça Köksal Konik'in, "Üstün Potansiyelli Öğrencilere Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri" konulu konuşmalarıyla devam etti.

Gün boyu süren seminerlerde katılımcılara kariyer yolculuklarında rehberlik edecek içerikler sunulurken, seminerlerde Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Dr. Meryem Demir Güldül, Psikiyatrist Dr. Tahir Özakkaş, Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, Doç. Dr. Ömer Akgül, Tercih Kariyer Uzmanı Mesut Sabancı ve Prof. Dr. Ragıp Özyürek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Günün anısına konuşmacılar için Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağış yapılırken aynı zamanda adlarına üçer adet fidan bağışlandı.

PDR Günleri

PDR Günleri kapsamında PDR Zirvesi ile başlayan etkinlikler 30 Haziran'a kadar Tercih ve Kariyer Rehberliği Eğitimleri ile devam edecek.

Psikoloji ve PDR bölümü öğrencileri, mezunları ve öğretmenler için hazırlanan etkinlik katılımcılara, kariyerlerinde başarılı isimlerle bir araya getirerek onların deneyimlerinden faydalanma ve geniş bir profesyonel ağ oluşturma fırsatı sunuyor.

Program kapsamında, uzmanlardan alınan eğitimlerin ardından katılımcılar, gençlerin üniversite ve bölüm tercihlerinde, mesleki yönelimlerinde, kendilerini ve yeteneklerini fark etmelerinde önemli rol üstlenecekler.

Program, bilinçli yapılan tercihler ve doğru bölüm ve üniversite kararlarının bireylerin yaşam kalitesine doğrudan etkisini vurguluyor ve bu sayede mesleki tatmin ve mutluluğu artırmayı hedefliyor. Ayrıca, sektördeki uzmanlarla etkileşim imkanı sağlayarak, katılımcıların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir platform sunuluyor.