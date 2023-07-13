İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı fotoğraf sergisi törenle açıldı. Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Türk milletinin, milli irade ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde yansıtan o geceyi 'unutmamanın' ve gelecek nesillere aktararak 'unutturmamanın' görevimiz olduğuna inanıyoruz" dedi.<İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bu yıl da özel etkinliklerle anıyor. Bu kapsamda terminalde gidiş katında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisi İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çalışanların katılımıyla açıldı. Sergide, hayatını kaybeden şehitlerin anısına 252 adet 15 Temmuz logolu görsel yer alıyor. 15 Temmuz Derneği'nin destekleriyle açılan sergi sergi, 20 Temmuz 2023 Perşembe gününe kadar misafirlerin ziyaretine açık olacak.