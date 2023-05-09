İstanbul Havalimanı'nda Terörist Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurları, şüphesi üzerine durdurdukları kadının sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu terör örgütüne üye olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL Havalimanı'nda görevli polis memurlarını şüphesi, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan teröristi yakalattı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanı'nda görevli polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik istedi. K.G. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz

şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Görüntü dökümü: --------------------Havalimanında kadının durdurulması-Genel ve detay görüntüler

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