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İstanbul Havalimanı'nda korse yeleğe gizlenmiş 8 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu

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İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulundukları belirlenen 2 zanlı, üst aramasında korse yelek içine ve bacaklara gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda üst aramalarında 8 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda havalimanı içerisinde şüpheli hareketlerde bulundukları belirlenen 2 kişi takibe alındı.

Ekipler, dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında kontrol amacıyla şüphelileri durdurdu.

Yapılan üst aramalarında, korse yelek içine ve bacaklara gizlenmiş, 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler S.S.A ve A.H.Z. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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