İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira olan kaçak 77 cep telefonu ve 17 oyun konsolu ele geçirildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira olan kaçak 77 cep telefonu ve 17 oyun konsolu ele geçirildi. Şüphelilerin kontrollerde yakalanmamak için üzerlerindeki cep telefonlarını hem uçaktaki hem terminaldeki başka yolculara dağıttıkları da belirtildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında yapılan istihbarat paylaşımı üzerine, İstanbul Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 milyon 360 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Azerbaycan Gümrük İdaresi'nden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne aktarılan bilgiler neticesinde İstanbul Havalimanı'ndaki ekiplerin harekete geçtiği aktarıldı.

CEP TELEFONLARINI YAKALATMAMAK İÇİN YOLCULARA DAĞITTILAR

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekipler, şüpheli şahısların uçakta bulundukları esnada üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığını tespit etti. Gerekli bütün tedbirleri alan ekipler, yolcuların uçaktan inmeye başlamasıyla şüpheli olan bütün şahısları takibe aldı. Şüphelilerin alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonları birer ikişer dağıttıkları görüldü. Olayın bütün faillerini gümrük kontrol noktasında denetime alan ekiplerce, şüpheli şahısların eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde popüler markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 cep telefonu, 18 oyun konsolu ve 6 sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Savcılık nezdinde devam ediliyor ifadelerine yer verildi.

Öte yandan gümrük ekiplerinin kamerasına da yansıyan operasyon da şüphelilerin terminalden çıkış yaptıkları ve bavullarında yapılan aramalara ait görüntüler yer alıyor.