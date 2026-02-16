Haberler

İstanbul Havalimanı'nda kaçak 13 kilogram mersin balığı havyarı ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

?İstanbul Havalimanı'nda, koruma altındaki 13 kilogram mersin balığı havyarını yasa dışı yollarla yurda sokmak isterken yakalanan 2 kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası uygulandı.

? İstanbul Havalimanı'nda, koruma altındaki 13 kilogram mersin balığı havyarını yasa dışı yollarla yurda sokmak isterken yakalanan 2 kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yolcuların beraberindeki valizler, gümrük muhafaza memurlarınca x-ray cihazıyla kontrol edildi.

Bu sırada tespit edilen iki valizde bulunan havyar, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlilerince incelendi.

Yapılan kontrollerde, 2 kişi "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamındaki mersin balığı havyarı için gerekli yasal belgeleri ibraz edemedi.

"Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 13 kilogram mersin balığı havyarına el konuldu."

İki kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

Annesi bile görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

Annesi bile görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

İzleyenleri duygulandıran görüntüler
Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Galatasaray'a karşı yok