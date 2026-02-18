Haberler

İstanbul Havalimanı'nda 20 Afrika Gri Papağanı ele geçirildi

Güncelleme:
Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bavulunda belgesiz 20 Afrika Gri Papağanı bulundu. Papağanlar, koruma altına alındı ve yolcular hakkında idari işlem başlatıldı.

Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavulunda yapılan aramada, belgeleri olmayan 20 Afrika Gri Papağanı bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Afrika Gri Papağanı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesinde yer alıyor.

Gümrük muhafaza ekiplerince, Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 2 yolcunun bavulunda yapılan aramada bulunan 20 Afrika Gri Papağanına ilişkin gerekli belgelerin olmaması üzerine, papağanlara el konuldu.

Papağanlar, İstanbul Havalimanı'na çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika Gri Papağanları koruma altına alınırken, papağanları getirenler hakkında idari işlem başlatıldı.

