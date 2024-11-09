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İstanbul Hava Müzesi 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık

İstanbul Hava Müzesi 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık
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Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ziyaretçiler için ücretsiz olacağını duyurdu. Müze, Atatürk fotoğrafları sergisi ile de dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nde Atatürk fotoğrafları sergisinin ziyarete açıldığı ve müze girişlerinin 10 Kasım'da tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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