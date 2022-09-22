İstanbul güne yağmurla başladı! Meteoroloji'den 20 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı

İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde başlayıp etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Yurt genelinde sıcaklıkların 8 derece kadar düşeceğini açıklayan Meteoroloji ise 20 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

24 İL İÇİN UYARI YAYINLANDI

Bununla birlikte 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarılan şehirler; Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye olarak sıralandı. Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI RENKLİ UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğjnu belirtir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul ise güne yağışla başladı. Kentte bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.