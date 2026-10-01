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İstanbul genelinde 'Huzur İstanbul' denetiminde Üsküdar'da GBT yapıldı

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İstanbul genelinde 'Huzur İstanbul' denetiminde Üsküdar'da GBT yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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