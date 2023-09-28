İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoğun yağış metro istasyonunu göle çevirdi

İstanbul'u vuran sağanak yağış Gaziosmanpaşa ilçesinde de etkili oldu. Yağmurun dakikalar içinde kuvvetlenmesiyle birlikte metro istasyonu da göle dönerken, vatandaşların yaşadığı panik kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağmurun etkisiyle Gaziosmanpaşa'da metro istasyonunu su bastı. İnternete düşen görüntülerde istasyonun göle döndüğü ve vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA METRO İSTASYONU GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın etkili İstanbul Gaziosmanpaşa'dan gelen görüntüler büyük panik yarattı. İnternete düşen görüntülerde metro istasyonun sular altında kaldığı görülürken, vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya anbean yansıdı.