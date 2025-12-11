İstanbul Film Station 2026'ya başvurular 15 Aralık'ta başlayacak

Türkiye'nin hem Short Film Conference (SFC) hem de Documentary Association of Europe (DAE) akreditasyonuna sahip platformu İstanbul Film Station 2026'ya 15 Aralık'tan itibaren başvuru yapılabilecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, geliştirme aşamasındaki kısa film ve belgesel projelerine odaklanan platform, 2-4 Nisan 2026'da düzenlenecek.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi desteğiyle hayata geçirilen program, kısa film ve belgesel projelerini geliştirmek isteyen yaratıcılar için uluslararası standartlarda çalışma ortamı sunuyor.

Başvurular 15 Aralık'ta başlayacak

Programa başvurular 15 Aralık'ta başlayacak ve 26 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Seçilen finalist projeler mentorlarla birebir çalışma fırsatı elde ederken, "Keşif Listesi"ne alınan projeler programı gözlemci olarak takip edebilecek.

Avrupa'dan ve Türkiye'den alanında uzman sinemacılardan oluşan ekip, finalist projelere doğrudan mentorluk sağlayacak.

Finalistler, çalışmalarını uluslararası seviyeye taşımak için sektörden profesyonellerle buluşma, geri bildirim alma ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı yakalayacak. Ayrıca platformun uluslararası ağ yapısı, katılımcılara farklı ortaklıklar geliştirme imkanı sunacak.

Üç gün sürecek etkinlik, finalistlerin hazırladığı proje sunumlarıyla sona erecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için "istanbulfilmstation.com" adresi ziyaret edilebilir.