İstanbul Fikirtepe'de Vinç Devrildi, Yaralılar Var Güncel Haberler İstanbul Fikirtepe’de Ilgın İnşaat’a ait bir şantiyede kule vinç devrildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İstanbul Fikirtepe'de Ilgın İnşaat'a ait bir şantiyede kule vinç devrildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İstanbul Fikirtepe'de Emlak Konut'un şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat'a ait şantiyede bugün vinç devrildi. İnşaat-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fikirtepe şantiyeler havzasında vinç devrildi: İstanbul/Fikirtepe'de, Emlak Konut'un üstlendiği şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat'a ait olan şantiyede kule vinç devrilmesi sonucu yaralıların olduğu haberini aldık. Gelişmeleri aktaracağız" denildi. TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023 Kaynak: ANKA / Güncel Fikirtepe İstanbul Güncel Haberler

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