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İstanbul Fikirtepe'de Vinç Devrildi, Yaralılar Var

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İstanbul Fikirtepe’de Ilgın İnşaat’a ait bir şantiyede kule vinç devrildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

İstanbul Fikirtepe'de Ilgın İnşaat'a ait bir şantiyede kule vinç devrildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

İstanbul Fikirtepe'de Emlak Konut'un şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat'a ait şantiyede bugün vinç devrildi. İnşaat-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fikirtepe şantiyeler havzasında vinç devrildi: İstanbul/Fikirtepe'de, Emlak Konut'un üstlendiği şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat'a ait olan şantiyede kule vinç devrilmesi sonucu yaralıların olduğu haberini aldık. Gelişmeleri aktaracağız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Fikirtepe İstanbul Güncel Haberler

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