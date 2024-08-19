İstanbul Festivali'nde sokak hayvanlarına duygusal anlar

Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Yenikapı'da 15 gün süren İstanbul Festivali, konserlerle sona erdi. Melike Şahin'in de sahne aldığı geceye, Zeynep İde'nin söylediği "Sen Ağlama" şarkısı damga vurdu. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlarda, ağlayan bir sokak köpeğinin fotoğrafı belirdi. Yaşam hakkı savunucuları tarafından "katliam yasası" olarak adlandırılan Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yapılan değişikliğe tepki olarak, "Bu şarkıyı tüm canlı dostlarımız için birlikte söyleyelim" diyen sanatçıya alandakiler, yaşlı gözlerle eşlik etti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Festivalinin 18. Gününde Melike Şahin ve Zeynep İde rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı Melike Şahin'in sevilen şarkılarına on binlerce İstanbullu eşlik etti. Zeynep İde'nin söylediği "Sen Ağlama" şarkısı damga vurdu. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlarda, ağlayan bir sokak köpeğinin fotoğrafı belirdi. "Bu şarkıyı tüm canlı dostlarımız için birlikte söyleyelim" diyen sanatçı, sokak hayvanlarına, "Sen ağlama, dayanamam, ağlama gözbebeğim, sana kıyamam" diye seslendi. Büyük alkış alan Zeynep İde'nin şarkısına alanda bulunanlar yaşlı gözlerle eşlik etti.