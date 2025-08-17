İstanbul Festival Park Yenikapı'da Semicenk ve Yıldız Tilbe Coşkusu

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen konserde Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne aldı. Binlerce müzikseverin katıldığı etkinlikte, sanatçılar hit şarkılarını seslendirdi, Yıldız Tilbe'nin performansı dikkat çekti.

Semicenk ve Yıldız Tilbe'nin Festival Park Yenikapı'daki konserine binlerce müziksever katıldı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen konser, Semicenk ile başladı.

Geniş bir dinleyici kitlesini bir araya getiren şarkıcı, "Düşer Aklıma", "Herkes Gibisin" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Semicenk'in ardından sahneye çıkan, Türk müziğinin "ikonik" ismi Yıldız Tilbe, "Delikanlım", "Vazgeçtim", "El Adamı", "Kandıramazsın Beni" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" gibi klasikleşmiş şarkılarını söyledi.

Dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği gecede, kendine has tarzı, dansları ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damgasını vuran Yıldız Tilbe, geçen yılki İstanbul Festivali katılımcı rakamlarının üzerine çıkarak, kendi rekorunu kırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
