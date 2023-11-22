İstanbul Fatih'te Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim

İstanbul Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı yönü çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dron destekli denetim yaptı. Dron ile yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi. 2 sürücüye kişi başı bin 979'ar lira para cezası kesildi. Sürücüler, yayaları görmediklerini söyleyerek kendini savundu. Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL