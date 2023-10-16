İSTANBUL-FATİH'TE TOPKAPI SURLARIN'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU-1

FATİH'te tarihi Topkapı Surlarının dibinde vatandaşlar bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan kesici alet polis ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel