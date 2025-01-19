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İstanbul Fatih'te Boş Binada Yangın Çıktı

İstanbul Fatih'te Boş Binada Yangın Çıktı
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Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan iki katlı boş ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerle müdahale edildi.

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Şerifiye Sokak'ta boş olduğu öğrenilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları incelemede binanın boş olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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