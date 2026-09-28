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İstanbul Eyüpsultan'da sağanak sonrası toprak kayması, 25 kişi tahliye edildi

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İstanbul Eyüpsultan'da sağanak sonrası toprak kayması, 25 kişi tahliye edildi
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İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Ekipler, kayan toprağın yanındaki apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti; alanda gündüz inceleme yapılacak.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Olay, Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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