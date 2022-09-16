Bisiklete binme bahanesiyle 8 yaşındaki çocuğu istismar! Mide bulandıran anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta 8 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte bisiklete binerek istismar eden 38 yaşındaki H.M.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Mevlana Mahallesi'nde 12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, H.M.D. isimli şüpheli, bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına geldi. Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu istismar ettiğini fark edenler, müdahale etti. Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü.

İSTİSMAR ANI KAMERADA

Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.