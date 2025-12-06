Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'nde muşta ve bıçaklı dehşet

İstanbul Erkek Lisesi'nde muşta ve bıçaklı dehşet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, 11. sınıf öğrencileri yatakhaneleri basıp 9. sınıf öğrencilerinin üzerine muşta ve bıçaklarla yürüdü. Olaya ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını, sağlık kontrolleri gerçekleştirilen öğrencilerin eğitimine devam etmesine engel bir durum olmadığını belirtti.

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım'da öğrenciler arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 11. sınıf öğrencileri yatakhaneleri basıp 9. sınıf öğrencilerini darp etti. 11. sınıf öğrencilerinin saldırdığı öğrencilerin üzerine muşta ve bıçaklarla yürüdüğü öne sürüldü.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDEKİ KAVGAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğü belirtildi. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı ifade edildi.

"ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME DEVAM ETMELERİNE ENGEL BİR DURUM YOK"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi: "Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHaranli :

Gençler ilerde pişman olacağınız şeyler yapmayın gün gelecek olgunlaşacaksıniz ve çok utanacaksiniz boş mevzular yüzünden kavga ettiğinize

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

Boş ve gereksiz şeyler için birbirinizi yemeyin

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7wjx7h48pt:

öğrencilere yazık Türkiye dereceleri vardır hepsinin

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyavuz selim:

ortalık bırçi yawşağı doldu

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalan Dünya:

Bazen bilginin yetersiz kaldığı durumlar olur, önce insan olmayı öğrenmek gerekir

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.