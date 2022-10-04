İstanbul Enerji, 'Enerji Teknolojileri Ar-Ge Birimi'ni Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) enerji alanında faaliyet gösteren iştirak şirketi İstanbul Enerji, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde yer alan Teknopark’ta yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalar yapacak olan ‘Enerji Teknolojileri Ar-Ge Birimi’ni açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) enerji alanında faaliyet gösteren iştirak şirketi İstanbul Enerji, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde yer alan Teknopark'ta yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalar yapacak olan 'Enerji Teknolojileri Ar-Ge Birimi'ni açtı.

İstanbul Enerji'nin 'Enerji Teknolojileri Ar-Ge Birimi'ninin açılışına, İBB üst yönetimi, İstanbul Enerji'nin yönetim kadrosu, Ar-Ge çalışmalarında paydaş iştirakler olan İGDAŞ, İSBAK, UGETAM Genel Müdür ve yöneticileri, YTÜ Rektörü, Teknopark Genel Müdürü, birçok üniversitenin akademik kadrosundan bilim insanları, meslek odaları yöneticileri ve teknik tabanlı sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın'ın açış konuşması ve sunumunun ardından, YTÜ Rektörü Tamer Yılmaz ve İBB Enerji Koordinatörü ve aynı zamanda İGDAŞ Genel Müdürü olan Dr. M. Bülent Özmen birer konuşma yaptı.

"ÜLKEMİZİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, konuşmasında şunları söyledi:

"Amacımız, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik çevresi ve teknoparkta enerji alanında çalışan firmalarla Ar-Ge iş birlikleriyle yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yetkinliklerimizi geliştirmek ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin yanında diğer iştiraklerimizle enerji alanında ortak çalışmalar yapmak.

Enerji teknolojileri ve ekipmanları, teknolojinin gelişimiyle sürekli yenileniyor; daha verimli, uzun ömürlü ve yüksek nitelikli ekipman üretimleri gerekiyor. Bu sektörde aynı zamanda enerji üreten bir firma olarak, teknolojik gelişmelerin merkezinde konumlanmak temel politikalarımızdan biri."

Üniversite iş birliklerine oldukça önem verdiklerini söyleyen Yalçın, 'Üniversite-sanayi iş birliğimizi teknik ve bilimsel esaslarla güçlendirerek patent, faydalı model ürün ve sistem çalışmaları yapmak istiyoruz. Enerji konularında ulusal ve uluslararası teşvik destekli Ar-Ge projeleri geliştirerek ülkemizi enerji teknolojileri alanında daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"TEKNOPARKLARDA YER ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Yüksel Yalçın, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Ar-Ge'nin çok önemli olduğunu vurguladı ve "Bu fonksiyon, teknoparklarda daha nitelikli sonuçlar doğuran çözümlere dönüşüyor. Bu sebeple YTÜ Yıldız Teknopark'ın içinde yer almak bizim için çok önemli" diye konuştu.

YTÜ Teknopark'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji üslerinden biri olduğunun altını çizen Yalçın, burada yer almak istemelerinin ana sebeplerinden birinin, Türkiye'nin 3 yıldır birinci teknoparkı seçilmesi olduğunu belirtti.

Yalçın, sözlerini, "Girişimimiz, şirketimize ve İBB büyük ailemize hayırlı olsun" diye sonlandırdı.

İstanbul Enerji'nin uzman mühendis ekiplerinin görev alacağı Ar-Ge biriminde, yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalar yapılacak.