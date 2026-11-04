İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor! 5 ilçede gerçekleştirilen 4 operasyonda uyuşturucu imalathanesi deşifre edilirken, katkı maddeleriyle birlikte yarım tondan fazla (526 kilo 950 gr.) uyuşturucu ve katkı maddesi, 600 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda;
02-03.11.2026 tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Yapılan aramalarda;
- 195 kilo 900 gram metamfetamin,
- 28 kilo 800 gram afyon sakızı maddesi,
- 55 kilo 600 gram eroin maddesi,
- 400 bin adet sentetik ecza hap,
- 112 kilo 850 gram pregabalin maddesi,
- 133 kilo 800 gram katkı maddesi,
- 200 bin adet boş kapsül,
- 1 adet hassas terazi,
- 1 adet karıştırıcı,
- 1 adet kompresör,
- 1 adet hap basım makinesi ele geçirilmiştir.
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde üretiminde kullanılan imalathane deşifre edilmiştir.
Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” (TCK 188) suçu kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dördü 03.11.2026 tarihinde üçü de 04.11.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir.