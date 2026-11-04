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İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor! 5 ilçede gerçekleştirilen 4 operasyonda uyuşturucu imalathanesi deşifre edilirken, katkı maddeleriyle birlikte yarım tondan fazla (526 kilo 950 gr.) uyuşturucu ve katkı maddesi, 600 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda;

02-03.11.2026 tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda;

  • 195 kilo 900 gram metamfetamin,
  • 28 kilo 800 gram afyon sakızı maddesi,
  • 55 kilo 600 gram eroin maddesi,
  • 400 bin adet sentetik ecza hap,
  • 112 kilo 850 gram pregabalin maddesi,
  • 133 kilo 800 gram katkı maddesi,
  • 200 bin adet boş kapsül,
  • 1 adet hassas terazi,
  • 1 adet karıştırıcı,
  • 1 adet kompresör,
  • 1 adet hap basım makinesi ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde üretiminde kullanılan imalathane deşifre edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” (TCK 188) suçu kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dördü 03.11.2026 tarihinde üçü de 04.11.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir.

Kaynak: Haberler.com
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