İstanbul Emniyeti Esenyurt'ta Dron ve Helikopter Destekli Denetim Gerçekleştirdi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde suçlularla mücadele ile suçluların yakalanmasına yönelik ve caydırıcı olmak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Dron ve helikopter destekli gerçekleştirilen denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Mücadelemiz bitmez kararlılığımız değişmez, bugün sahada daha güçlü bir teknolojiyle kararlılığımızla sahadayız. Sadece sokaklarda değiliz gökyüzünde de biz varız. Suç çetelerinin her türlü hareketlerini, her türlü rotalarını anlık olarak takip ediyoruz ekiplerimizle müdahale ediyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suçlularla mücadeleye yönelik dron ve helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere yönelik GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı. Denetimin ardından Yıldız, vatandaşlarla sohbet etti.

'SADECE SOKAKLARDA DEĞİLİZ GÖKYÜZÜNDE DE BİZ VARIZ'

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, '"Bugün İstanbulumuzun nüfus bakımından en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta yeni bir huzur nöbetindeyiz. Buradan eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi cadde cadde, sokak sokak sürdürmeye sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak eski nesil yeni nesil fark etmeksizin şekil değiştirmişler, yöntem değiştirmişler bunların bizim için hiçbir önemi yoktur. Mücadelemiz bitmez kararlılığımız değişmez, bugün sahada daha güçlü bir teknolojiyle kararlılığımızla sahadayız. Sadece sokaklarda değiliz gökyüzünde de biz varız. Suç çetelerinin her türlü hareketlerini, her türlü rotalarını anlık olarak takip ediyoruz ekiplerimizle müdahale ediyoruz" İfadelerini kullandı.

'KURŞUNLAMA AÇISINDAN YÜZDE 49 CİVARINDA BİR AZALMA KAYDETTİK'

Yıldız, "Geçen yıla nazaran hakikaten tehdit ve yağma amaçlı bu tip suç örgütlerinin faaliyetlerinde kurşunlama açısından yüzde 49 civarında bir azalma kaydettik. Bunun tabi birçok nedeni var. Bu parametrenin iyileşmesinde öncelikli olarak hem emniyet teşkilatımızın fedakar çalışmaları, vatandaşlarımızın desteği. Aydınlatmalarda da ciddi anlamda ilerledik. Bu yüzde 65'lerden yüzde 92'lere varan aydınlatma açısından önemli bir istatistiğimiz değişti. Adliyelerimiz de tabi burda çok önemli iş birliğimiz çok önemli. Adliyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimizin yanında. Esenyurt'u ve İstanbulumuzu huzur şehri yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.