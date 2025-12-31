İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan önlemleri yerinde denetledi Açıklaması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Yıldız, Taksim'deki tedbirler hakkında bilgi alarak, kameralarla meydanın izlendiği Mobil Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Tüm birimlerle vatandaşların can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliği için sahada olduklarını vurgulayan Yıldız, "Yıl boyunca suç ve suçlarla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık." dedi.

Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2025 yılında çok önemli operasyonlar yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu, öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Toplumumuzu tehdit eden diğer güncel tehditlerden yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine, gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüne gençliğimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteği."

Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarının altını çizen Yıldız, "39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde, siber vatanda güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz. Bu vesileyle İstanbul halkına, fedakar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni yılın hayırlı olması temennisini dile getiren Yıldız, "Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz." ifadelerini kullandı.