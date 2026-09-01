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İstanbul'da faili meçhul cinayetlere yönelik kapsamlı çalışma

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek 2022'de kaybolan Zeynep Yıldırım'ın ölümü dahil faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen ortak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknolojiden faydalanarak geçmişin izlerini takip ettiklerini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe yerleşkesindeki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Yıldız, 2022 yılından beri kendisinden haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeninin 4 yıl sonra bulunmasına ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Yıldız, faili meçhul ve faili firar suçlarla mücadelede İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara, İstanbul Emniyeti olarak kararlılıkla destek vereceklerini söyledi.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa ve koordinasyonlu çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Yıldız, "Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz." dedi.

İstanbul'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümüne ilişkin 6 şüpheli yakalanırken, cesedi Esenyurt'ta boş bir arazide bulunmuştu.

Kaynak: AA
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