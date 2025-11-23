Haberler

İstanbul Emniyet Müdürü Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta gerçekleştirilen dron destekli asayiş uygulamasına katıldı. Suçla mücadele amacıyla yapılan uygulamada şüpheli araçlar denetlendi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla Esenyurt'ta dron destekli uygulama yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı.

Uygulama sırasında şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Denetimde sürücülerle sohbet eden Yıldız, resim çektirdiği çocuklara çikolata ikram etti.

Ardından Mobil Göç Noktası aracına binen Yıldız, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, huzur ve güvenlik için teşkilat olarak 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi.

Yeni nesil, eski nesil fark etmeksizin suç örgütleriyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Yıldız, "Geçen yıla nazaran tehdit ve yağma amaçlı suç örgütlerinin faaliyetlerinde, yani kurşunlama açısından yüzde 49 civarında azalma kaydedildi." dedi.

Yıldız, İstanbul'u ve Esenyurt'u huzurlu bir şehir ve ilçe yapmak istediklerini belirterek, emniyet teşkilatı olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
