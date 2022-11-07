İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazı çalışmaları ile ilgili açıklama

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de bir villanın bahçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de bir villanın bahçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Sarıyer'de bir villada gelen ihbar üzerine emniyet ekipleri tarafından kazı çalışması başlatılmıştı. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerine 02.11.2022 tarihinde gelen bir ihbar üzerine; İlimiz Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesinde bulunan adreste kazı çalışması yapılmaktadır. Konu ile ilgili şuana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.