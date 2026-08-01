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İstanbul Emniyet'inden kara, hava ve denizde yürütülen görevler için özel klip

İstanbul Emniyet'inden kara, hava ve denizde yürütülen görevler için özel klip
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel klipte; kara, hava ve denizde yürütülen görevler, tek bir iradenin ve aynı kararlılığın yansıması olarak izleyiciyle buluştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel klipte; kara, hava ve denizde yürütülen görevler, tek bir iradenin ve aynı kararlılığın yansıması olarak izleyiciyle buluştu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız, oradayız. Biz İstanbul'un merkezindeyiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce özel bir klip hazırlandı. Kara, hava ve denizde yürütülen görevler, tek bir iradenin ve aynı kararlılığın yansıması olarak izleyiciyle buluştu. İstanbul'un gün doğumundan gece ışıklarına uzanan eşsiz silueti eşliğinde, helikopterlerden deniz polisleri ve kara ekiplerine, emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücünü ortaya koydu.

'BİZ İSTANBUL'UN MERKEZİNDEYİZ'

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gök kubbede çelik kanatlarımız, Mavi Vatan'da sarsılmaz rotamız, her operasyonda güçlü irademiz; birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir. Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız, oradayız. Biz İstanbul'un merkezindeyiz" dedi.

İstanbul Emniyeti'nin yalnızca bir güvenlik gücü değil, milletin huzuru için her şartta görev başında olan sarsılmaz bir iradenin temsilcisi olduğu mesajı verildi. İstanbul Emniyeti'nin, teknolojik gücü, operasyonel kabiliyeti ve fedakar personeliyle; gökyüzünden denizin derinliklerine, metropolün en yoğun noktalarından en kritik operasyon alanlarına kadar her yerde aynı azim ve aynı sorumluluk bilinciyle görevini sürdürdüğü ifade edildi. Bu özel çalışma, İstanbul halkına güven veren; suç odaklarına ise devletin sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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