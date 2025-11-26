Haberler

İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Gergedanlar' ile Tiyatroseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
İstanbul Devlet Tiyatrosu, Eugene Ionesco'nun 'Gergedanlar' oyununu 28 ve 30 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Oyun, insanlık suçlarını trajikomik bir dille eleştiriyor ve 'insan olma' üzerine derin bir tartışma sunuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Gergedanlar" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşacak.

Absürt tiyatronun öncüsü Eugene Ionesco'nun kaleme aldığı, döneminin acımasız konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan oyun Güray Dinçol yönetmenliğinde 28 ve 30 Kasım'da sahnelenecek.

Hasan Anamur çevirisiyle sahnelenecek oyun, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı kasıp kavuran ve bugün de benzerlerine tanık olunan insanlık suçlarını, sıradan insanların hayatları üzerinden trajikomik bir biçimde alaya alıyor.

"İnsan olma"nın anlamı üzerine odaklanan oyun toplumsal dönüşüm, sürü psikolojisi ve bireyin yabancılaşması üzerine güçlü bir eleştiri ortaya koyuyor.

