İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Falstaff Operası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Giuseppe Verdi'nin önemli eserlerinden "Falstaff Operası" Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Sırp bariton Zeljko Lucic ile Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz'ün de sahne alacağı eser, 8, 11 ve 18 Mayıs'ta sergilenecek.

Lucic, "Sir John Falstaff" rolünde 11 Mayıs'ta, Bezdüz ise "Fenton" rolünde 8 ve 18 Mayıs'ta operaseverlerin karşısında olacak.

Falstaff Operası hakkında

Librettosu Arrigo Boito'ya ait eseri, Renato Bonajuto sahneye koydu. Eserde Tolga Atalay Ün yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahnede olacak.

Eserde Işık Belen, Zeljko Lucic, Caner Akgün, Alper Göçeri, Bülent Bezdüz, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Bahadır Özkoca, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Esra Abacıoğlu Akcan, Şebnem Kışlalı, Sevim Ateş, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol alacak.

İtalyanca seslendirilecek eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek. Eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.