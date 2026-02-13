İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da Sahne Alacak

(KIRKLARELİ)- İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Lüleburgaz'da sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Külkedisi" çocuk operası ve sahne kantatı "Apollo ve Dafne", 15 Şubat Pazar günü sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün "Opera ve Bale Her Yerde" temasıyla düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Lüleburgaz'da sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, farklı yaşlara hitap eden iki özel eserle 15 Şubat Pazar günü Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde ücretsiz olarak sahne alacak. Gioacchino Rossini'nin bestelediği, Fransız yazar Charles Perrault'nun yazdığı Külkedisi masalından uyarlanarak Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılmış eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından çocuk operası olarak sahnelenecek.

"Külkedisi", 15 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde sahnelenecek. Antik Yunan mitolojisinde geçen ünlü bir aşk hikayesini konu alan "Apollo ve Dafne", kadın-erkek ilişkileriyle birçok açıdan paralellikler taşıyor ve bugün de sıkça karşılaşılan bir dinamiği yansıtıyor. "Apollo ve Dafne" 15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde sahnede olacak."